Leis de segurança eleitoral do Arizona são revalidadas por tribunal de apelações

Por Jack Queen

(Reuters) - Uma corte de apelações revalidou nesta sexta-feira duas leis de segurança eleitoral no Estado norte-americano do Arizona, com o objetivo de impedir que pessoas estejam registradas para votar em diferentes jurisdições.

A decisão autoriza a aplicação de dispositivos que permitem aos condados cancelar o registro de eleitores que deixaram de viver no Estado, além de criminalizar a permissão para que moradores de outros Estados votem no Arizona, um dos poucos Estados que podem decidir a eleição presidencial do dia 5 de novembro nos EUA.