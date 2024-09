Bolívia está perto de quebrar recorde de incêndios florestais

Por Monica Machicao

LA PAZ (Reuters) - A Bolívia está perto de quebrar seu recorde de incêndios florestais, segundo dados mais recentes dos satélites, que mostraram os focos de incêndio superando a taxa do mesmo período durante os grandes incêndios de 2010, conforme boa parte da América do Sul pega fogo.

Dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil (Inpe) mostraram que a Bolívia teve 70.628 focos de incêndio até 22 de setembro, taxa maior do que o número registrado entre janeiro e setembro de 2010, pior ano já registrado. Aquele ano terminou com um recorde de 83.119 focos.