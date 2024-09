Crimes violentos nos EUA diminuíram em 2023, mas crimes de ódio aumentaram, informa FBI

O FBI disse que os crimes de assassinato e homicídio culposo caíram cerca de 11,6%, enquanto as denúncias de estupro diminuíram cerca de 9,4%.

No entanto, o número de crimes de ódio registrados aumentou 2%, passando de 11.634 para 11.862, segundo o relatório.

Os crimes de ódio têm crescido nos EUA há vários anos. O FBI relatou no ano passado um aumento de 11,6% em 2021 em relação a 2020, com o maior número de incidentes estimulados pelo preconceito contra negros.

O relatório desta segunda-feira sobre as tendências de crimes violentos vai contra as alegações do candidato presidencial republicano, Donald Trump, que atacou repetidamente sua rival democrata, Kamala Harris, por seu histórico de segurança pública e alegou, sem evidências, que imigrantes ilegais são responsáveis por uma onda crescente de crimes violentos.

Trump tem afirmado que, se for reeleito, instituirá a pena de morte para traficantes de pessoas e de drogas, afirmando que não acredita em estatísticas federais como o relatório do FBI que mostra que as tendências de crimes violentos estão diminuindo.