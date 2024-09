Ataque russo na região ucraniana de Poltava interrompe fornecimento de energia

Na cidade de Zaporizhzhia, no nordeste do país, o ataque de segunda-feira matou uma pessoa e feriu pelo menos sete, entre elas uma menina de 13 anos e um menino de 15, disse o governador regional, Ivan Fedorov, em uma atualização.

A Força Aérea ucraniana abateu 66 drones, mas perdeu o rastro de 13 dos 81 veículos aéreos não tripulados que a Rússia lançou no ataque noturno, juntamente com quatro mísseis, afirmou no Telegram.

As autoridades apagaram dois incêndios na região de Kiev provocados pelo ataque noturno, mas nenhuma casa ou instalação crítica foi atingida, disse o governador regional Ruslan Kravchenko.

(Reportagem de Anastasiia Malenko)