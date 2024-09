Trump diz que Zelenskiy quer que democratas vençam as eleições nos EUA

Por Kanishka Singh e Gram Slattery

(Reuters) - Donald Trump disse na segunda-feira que o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy quer que os democratas ganhem a eleição norte-americana de 2024, na qual o ex-presidente enfrenta a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata.

A declaração do candidato presidencial republicano na campanha contrasta com a linha adotada por alguns de seus aliados, que têm argumentado que a Ucrânia celebraria Trump, pois somente ele - segundo eles - tem a perspicácia para negociar com o presidente russo Vladimir Putin para acabar com a guerra de Moscou contra a Ucrânia.