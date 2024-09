Brasil considera convocar conferência para reformar ONU, diz Lula em NY

Os países que endossam o documento -- apelo à ação sobre a reforma da governança global -- afirmam estar comprometidos em trabalhar pela renovação de instituições e por um sistema multilateral mais representativo e transparente.

O documento defende um reforço do papel da Assembleia Geral da ONU e uma reforma no Conselho de Segurança da organização, além de uma reformulação do sistema financeiro e do sistema de comércio mundial, entre outros pontos.

SUL GLOBAL

O presidente lembrou ainda a insistente defesa que o Brasil tem feito, enquanto atual presidente do G20, de regras globais para a taxação dos super-ricos e apontou a medida como uma forma de combater as desigualdades e direcionar recursos para o enfrentamento das mudanças climáticas.

"A taxação de super-ricos é uma forma de combater a desigualdade e direcionar recursos a prioridades de desenvolvimento e ação climática", afirmou. "A ONU e seu Secretário-Geral devem voltar a ocupar posição central no debate sobre questões econômicas e financeiras de relevo global."

Lula também pediu que os países do "Sul Global" estejam representados nos principais foros de decisão do mundo, afirmando que a comunidade internacional por estar "correndo em círculos".