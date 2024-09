Coreia do Norte pode produzir número de dois dígitos de armas nucleares, diz parlamentar

Em julho, um relatório da Federação de Cientistas Americanos apontou que Pyongyang pode ter produzido material físsil suficiente para construir até 90 ogivas nucleares, mas que provavelmente montou mais perto de 50.

Lee disse que é raro a mídia estatal norte-coreana informar sobre a visita do líder Kim Jong Un a uma instalação de enriquecimento de urânio, sugerindo que o relato publicado no início deste mês provavelmente tinha como objetivo enviar uma mensagem a Washington antes da eleição presidencial dos EUA.

Lee, que estava falando com os repórteres depois de ser informado pelo Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, também disse que o relato sobre a visita pode ter fins domésticos.

"Foi dito que a situação econômica é terrível, então isso pode ser interpretado como um ato para incutir confiança nos moradores", declarou Lee.

Pyongyang afirma que seu arsenal de armas nucleares e mísseis balísticos para transportá-las são necessários para combater as ameaças dos Estados Unidos e seus aliados.

Além disso, muitas vezes, as armas são apresentadas como uma questão de prestígio nacional e prova do poder do país.