Furacão Helene se aproxima da Flórida; ventos fortes e tempestades são esperados

Por Rich McKay e Brendan O'Brien e Andrew Hay

(Reuters) - A Flórida está se preparando para a chegada do furacão Helene nesta quinta-feira, previsto para ser uma poderosa tempestade de categoria 4 quando atingir a região noroeste do Estado.

Autoridades emitiram alertas urgentes, pedindo aos moradores das áreas costeiras ao longo do caminho do furacão que se retirem antes da chegada de ventos catastróficos e de uma onda de tempestade potencialmente mortal, com a água do mar, empurrada para a terra pelos ventos, podendo chegar a 6,1 metros em alguns pontos.