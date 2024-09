Governo quer flexibilizar regras para termelétricas e permitir oferta de potência em meio à seca

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério de Minas e Energia está propondo uma mudança nas regras de operação de usinas termelétricas para permitir que esses empreendimentos ofertem mais potência ao sistema elétrico nacional em meio à grave seca atual, que tem prejudicado o potencial de geração hidrelétrica e elevado os custos aos consumidores.

O governo instaurou nesta sexta-feira uma consulta pública com a proposta, que busca ampliar os recursos disponíveis no curtíssimo prazo para o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) garantir o suprimento de energia no chamado "atendimento de ponta", principalmente no fim de tarde, quando a carga de energia está elevada ao mesmo tempo em que um volume grande de usinas solares está deixando de gerar.