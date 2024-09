Ruanda confirma casos da doença de Marburg

KIGALI (Reuters) - Ruanda confirmou seus primeiros casos da doença de Marburg, uma febre hemorrágica viral que pode causar a morte entre alguns pacientes.

Em um comunicado, o Ministério da Saúde do país disse nesta sexta-feira que estava investigando para determinar a origem da infecção e que os infectados haviam sido isolados para tratamento. O ministério não forneceu números exatos, mas disse que havia poucos casos.

Com uma taxa de mortalidade de até 88%, o Marburg é da mesma família de vírus responsável pelo Ebola e é transmitido às pessoas por morcegos frugívoros. Em seguida, ele se espalha por meio do contato com fluidos corporais de pessoas infectadas.