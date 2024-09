Ataque russo mata importante juiz e três outras pessoas em Kharkiv, dizem autoridades

"As pessoas estavam na rua naquele momento."

Cerca de 25 km mais ao norte, na vila de Kozacha Lopan, um ataque com um drone russo matou o juiz de 61 anos e feriu três mulheres que estavam no carro que ele dirigia, disse o gabinete do promotor regional.

Em uma publicação no Telegram, o gabinete do promotor compartilhou imagem de um carro preto em frente a um prédio de tijolos vermelhos com o teto parcialmente desabado. A Suprema Corte da Ucrânia identificou o juiz como Leonid Loboyko.

A Reuters não pôde verificar imediatamente os detalhes dos ataques.

A Rússia nega ter civis como alvo, embora tenha matado milhares durante os mais de dois anos e meio de guerra.

(Reportagem Elaine Monaghan)