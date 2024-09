Lavrov alerta Ocidente contra "lutar para vencer uma potência nuclear"

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse neste sábado à Organização das Nações Unidas (ONU) que não faz sentido ignorar alternativas às propostas de paz para a Ucrânia, alertando o Ocidente sobre o perigo de tentar "lutar pela vitória contra uma potência nuclear".

Dirigindo-se à Assembleia Geral da ONU, Lavrov atacou os apoiadores da Ucrânia, que defendem o plano de paz proposto por Kiev.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Nove meses depois, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, anunciou um plano de paz com dez tópicos para dar um fim à guerra, com base na Carta fundadora da ONU e no direito internacional. Moscou rejeitou o plano.