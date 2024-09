Zelenskiy diz que Trump garantiu apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia

O presidente ucraniano usou a visita aos EUA para promover o seu "plano de vitória", que uma autoridade norte-americana descreveu como um pedido de mais armas e o fim das restrições ao uso de mísseis de longo alcance. O projeto pressupõe a derrota final da Rússia na guerra, disse. Algumas autoridades veem o objetivo como irrealista.

Zelenskiy, que também se encontrou com a vice-presidente dos EUA e candidata democrata à Presidência, Kamala Harris, e com o atual presidente, Joe Biden, afirmou estar buscando apoio unificado norte-americano à guerra contra a Rússia. Ele disse não estar apoiando qualquer candidato no pleito.

"Não quero me envolver no período eleitoral... Não quero perder uma ou outra parte dos norte-americanos", disse Zelenskiy à Fox News.

(Reportagem de Ismail Shakil em Ottawa)