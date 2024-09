Furacão Helene mata pelo menos 90 nos EUA; casas e lembranças são varridas pela água

Com as torres de telefonia celular desativadas em toda a região, centenas de pessoas ainda não conseguiram entrar em contato com seus entes queridos e foram listadas como desaparecidas.

As estimativas de danos variaram de 15 bilhões a mais de 100 bilhões de dólares, disseram seguradoras e meteorologistas durante o fim de semana. Os sistemas de água, comunicações e rotas de transporte essenciais foram afetados.

Os danos à propriedade e a perda de produção econômica ficarão mais claros à medida que as autoridades avaliarem a destruição.

Na Carolina do Norte, quase todas as mortes ocorreram no condado de Buncombe, onde 30 pessoas morreram, disse o xerife Quentin Miller em uma videoconferência com repórteres.

A gerente do condado, Avril Pinder, disse que estava solicitando ao Estado alimentos e água potável de emergência. As ruas da pitoresca cidade de Asheville ficaram submersas na água da enchente.

"Esta é uma catástrofe devastadora de proporções históricas", disse o governador Roy Cooper à CNN. "As pessoas com quem converso no oeste da Carolina do Norte dizem que nunca viram nada parecido com isso."