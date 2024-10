Equipes de resgate vasculham montanhas da Carolina do Norte em busca de sobreviventes do furacão Helene

Por Andrew Hay e Daniel Trotta

(Reuters) - O Estado norte-americano da Carolina do Norte retomava operações de busca e resgate nesta terça-feira, com a intenção de fornecer ajuda e fazer contato com centenas de pessoas isoladas por estradas destruídas e torres de telefonia danificadas após a passagem do furacão Helene pelos Estados Unidos.

A tempestade matou mais de 100 pessoas ao passar por Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia, e espera-se que o número de mortos aumente quando as equipes de resgate chegarem às cidades isoladas e as telecomunicações forem restabelecidas.