Irã lança dezenas de mísseis balísticos contra Israel

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) - O Irã lançou dezenas de mísseis balísticos contra Israel nesta terça-feira em retaliação contra a campanha israelense com os seus aliados do Hezbollah no Líbano.

Sirenes soaram ao longo de Israel e explosões puderam ser ouvidas em Jerusalém e no vale do rio Jordão, após israelenses se abrigarem em refúgios antiaéreos. Repórteres na televisão estatal se jogaram no chão durante transmissões ao vivo.

A rádio do Exército israelense disse que quase 200 mísseis foram lançados contra Israel a partir do Irã. A Guarda Revolucionária do Irã disse que o Irã havia lançado dezenas de mísseis contra Israel e que, se Israel retaliasse, a resposta de Teerã seria "mais esmagadora e ruinosa".