Desvios e interrupções: companhias aéreas lidam com escalada de tensões no Oriente Médio

Por Joanna Plucinska

LONDRES (Reuters) - As crescentes tensões no Oriente Médio têm criado uma situação caótica para as viagens aéreas, com companhias aéreas desviando ou cancelando voos nesta quarta-feira e com longos atrasos em aeroportos da região, incluindo em Líbano, Israel e Kuwait, de acordo com dados do FlightRadar24.

A preocupação com as viagens à medida que o conflito se intensifica também derrubava as ações dos setores de viagens e de companhias aéreas, com as ações da maior operadora de viagens da Europa, a TUI, caindo mais de 5% e a Lufthansa recuando 4%.