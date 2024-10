Drones russos atingem infraestrutura portuária e subestações de energia na Ucrânia

KIEV (Reuters) - Um ataque russo com drones atingiu infraestrutura portuária na região de Odesa, no sul da Ucrânia, durante a noite, danificando uma instalação de grãos e prédios em uma passagem de fronteira para a Romênia, além de cortar a energia de milhares de pessoas na região de Sumy, no norte do país, segundo autoridades.

O ataque atingiu o distrito ucraniano de Izmail, próximo ao rio Danúbio, de acordo com o governador regional, Oleh Kiper, no Telegram.

"A Rússia continua travando uma guerra contra os grãos e a segurança alimentar global", disse Oleksiy Kuleba, vice-premiê para a Restauração, no Telegram, relatando danos à instalação de grãos e aos prédios administrativos na passagem de Orlivka.