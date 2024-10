Israel reforça presença militar no Líbano; Hezbollah relata confrontos com soldados

Apesar dos pedidos de cessar-fogo das Nações Unidas, dos Estados Unidos e da União Europeia, os combates entre Israel e o Hezbollah, com sede no Líbano, continuaram.

O Hezbollah disse na quarta-feira que estava entrando em confronto com as tropas israelenses na cidade fronteiriça de Maroun el-Ras, depois de ter empurrado as forças para perto de outra cidade fronteiriça. O grupo afirmou que também havia disparado foguetes contra postos militares dentro de Israel.

O chefe de mídia do grupo, Mohammad Afif, disse que essas batalhas foram apenas "a primeira rodada" e que o grupo tinha combatentes, armas e munição suficientes para fazer Israel recuar.

Não houve comentário imediato de Israel.

Israel voltou a bombardear no início da quarta-feira os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do grupo apoiado pelo Irã, com mais de uma dúzia de ataques aéreos contra o que disse serem alvos pertencentes ao Hezbollah.

O ministro das telecomunicações do Líbano, Johnny Corm, disse no X que uma torre de transmissão de celular havia sido destruída.