Três pessoas são baleadas e mortas em Lisboa; suspeitos estão foragidos

"Posso confirmar que três pessoas foram baleadas e mortas e que os suspeitos, três homens, fugiram", disse uma fonte policial à Reuters, acrescentando que ainda era muito cedo para dizer qual foi o motivo dos assassinatos.

Vários veículos da mídia local afirmaram que duas das vítimas morreram com ferimentos na cabeça, o que sugere assassinatos no estilo de execuções.

Portugal está classificado como o sétimo país mais pacífico do mundo, de acordo com o Índice Global da Paz. Mas o último relatório de segurança nacional diz que os crimes violentos aumentaram 5,6% no ano passado em relação aos níveis de 2022, chegando a 14.022 casos, mais de um terço deles na Grande Lisboa.