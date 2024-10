China pode reduzir CO2 em um terço até 2035 com novas metas da ONU, diz think tank

Por David Stanway

CINGAPURA (Reuters) - As emissões de dióxido de carbono da China poderão cair em um terço até 2035 e se alinhar às metas do Acordo de Paris sobre o clima se o país apresentar promessas mais ambiciosas às Nações Unidas no início do próximo ano, afirmou uma organização ambiental nesta quinta-feira.

Como parte de suas obrigações sob o Acordo de Paris, as nações devem entregar novas e mais fortes "contribuições nacionalmente determinadas" (NDCs, na sigla em inglês) à ONU até fevereiro para estabelecer metas para 2035. As promessas da China, o maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, serão examinadas de perto.