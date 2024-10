Dezenas de profissionais de saúde foram mortos no Líbano no último dia, diz OMS

A agência de saúde global não será capaz de entregar uma grande remessa planejada de suprimentos médicos e de trauma para o país na sexta-feira devido a restrições de voo, acrescentou.

O representante da OMS no Líbano, o médico Abdinasir Abubakar, disse na entrevista coletiva que todos os profissionais de saúde mortos no último dia estavam em serviço, ajudando com os feridos.

Um total de quase 2.000 pessoas foram mortas, incluindo 127 crianças, e 9.384 ficaram feridas desde o início dos ataques israelenses ao Líbano no ano passado, segundo o Ministério da Saúde do país.

"Os hospitais já foram esvaziados. Acho que o que posso dizer por enquanto é que a capacidade de gerenciamento de vítimas em massa existe, mas é apenas uma questão de tempo até que o sistema realmente atinja seu limite", disse Abubakar, da OMS.

(Reportagem de Emma Farge e Sriparna Roy)