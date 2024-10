Estrangeiros fogem do Líbano com intensificação de ofensiva israelense

Por Alkis Konstantinidis e Michele Kambas

ATENAS/LARNACA, Chipre (Reuters) - Estrangeiros da Europa, da Ásia e do Oriente Médio fugiram do Líbano nesta quinta-feira, em meio à intensificação dos bombardeios de Israel contra a capital Beirute e com os governos de todo o mundo recomendando que seus cidadãos saiam do país.

Alguns países providenciaram retiradas aéreas, enquanto em outros lugares centenas de pessoas embarcavam em balsas lotadas ou em embarcações menores enquanto bombas caíam no coração da cidade.