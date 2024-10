EUA avaliam atacar instalações petrolíferas do Irã; Israel mantém ofensiva no Líbano

No subúrbio sul de Beirute, conhecido como Dahiye, um local densamente povoado e com influência do Hezbollah, explosões foram ouvidas nesta quinta-feira, com grandes colunas de fumaça subindo após grandes ataques israelenses.

Os militares de Israel afirmaram ter atingido 15 alvos do grupo em Beirute nesta quinta-feira, incluindo depósitos de armamentos e locais da inteligência.

Já na madrugada de sexta-feira, pelo horário local, pelo menos um ataque israelense atingiu as proximidades do perímetro do aeroporto internacional de Beirute, de acordo com uma fonte do Ministério dos Transportes e Obras Públicas do Líbano.

