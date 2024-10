Novo secretário-geral da Otan visita Ucrânia em primeiro viagem após assumir posto

KIEV (Reuters) - O secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, discutiu a guerra na Ucrânia e o "plano de vitória" de Kiev com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta quinta-feira, depois de chegar à capital ucraniana em sua primeira viagem oficial desde que se tornou secretário-geral da aliança.

Zelenskiy disse em uma coletiva de imprensa conjunta que gostaria de ver os aliados de Kiev derrubando mísseis iranianos e drones usados pela Rússia em ataques à Ucrânia, como alguns dos aliados de Israel fizeram quando Teerã atacou Israel com mísseis nesta semana.

Zelenskiy também pediu aos aliados que permitissem ataques profundos à Rússia com armas fornecidas por eles, dizendo que eles estavam "atrasando" uma decisão.