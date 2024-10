Em campanha com Kamala, Liz Cheney diz que Trump não está apto a liderar EUA

Ambos criticaram duramente Trump, o candidato republicano, chamando sua recusa em aceitar a derrota nas eleições de 2020 e seu papel no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA de desqualificantes.

"Eu era republicana antes mesmo de Donald Trump começar a fazer bronzeamento artificial", brincou Liz Cheney no evento em Wisconsin, descrevendo-se como uma conservadora de Ronald Reagan. "Tenho orgulho de votar na vice-presidente Kamala Harris", disse ela, seu primeiro voto em democrata.

Os comentários de Liz Cheney podem ajudar Kamala em sua tentativa de cortejar os eleitores republicanos e centristas no que as pesquisas mostram ser uma disputa muito acirrada com Trump.

Para vencer, Kamala precisa conquistar os republicanos e os independentes que desconfiam de Trump sem alienar sua base, principalmente em Estados como Wisconsin, que podem se inclinar para o lado republicano ou democrata e provavelmente decidirão a eleição.

Liz Cheney foi a principal republicana no comitê da Câmara dos Deputados que investigou o motim de 6 de janeiro, ganhando o desdém de Trump e exilando-a efetivamente do partido.

"Nossa república enfrenta uma ameaça diferente de todas as que já enfrentamos antes", disse Liz Cheney, apontando para os esforços de Trump para anular os resultados das eleições de 2020.