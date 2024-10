Think tank conservador mira conversas de funcionários da Nasa sobre Musk e Trump

"Para colocar pessoas leais, eles precisam descobrir primeiro de quem precisam se livrar."

Nem a Nasa, nem Musk responderam a pedidos de comentários sobre o tema. Um membro da campanha de Trump não respondeu às perguntas que a Reuters enviou sobre as solicitações de informação, mas disse que apenas o ex-presidente e seus conselheiros, e “NÃO qualquer outra organização”, representam suas propostas para um eventual segundo mandato.

Segundo registros revisados pela Reuters, desde 3 de setembro a Heritage Foundation protocolou pelo menos 192 pedidos de informação na Nasa. Entre elas, solicitações para o envio de comunicações entre funcionários que citam Trump e Musk ou as empresas do bilionário — incluindo a montadora Tesla e a SpaceX, companhia com mais de 11,8 bilhões de dólares em contratos com a agência espacial.

Com sede em Washington, a Heritage Foundation saudou as atividades comerciais de Musk, incluindo a aquisição da plataforma X, antigamente conhecida como Twitter, em 2022.

Howell disse que a fundação também entrou com pedidos de informação junto às agências de segurança para determinar se elas estão "maltratando" Musk.

"Queremos ter a certeza de que esse governo armado não está sendo apontado para ele", disse. Um porta-voz da Casa Branca não respondeu a pedidos de comentário.