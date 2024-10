Aniversário da guerra de Gaza atrai milhares de manifestantes pró-palestinos em todo o mundo

Em Paris, o manifestante libanês-francês Houssam Houssein disse que é preciso acabar com a guerra.

"Tememos uma guerra regional porque há tensões com o Irã no momento, e talvez com o Iraque e o Iêmen", afirmou. "Precisamos realmente acabar com a guerra, porque agora ela se tornou insuportável."

Em Roma, cerca de 6.000 manifestantes agitaram bandeiras palestinas e libanesas, desafiando uma proibição de marchar no centro da cidade, às vésperas do aniversário de 7 de outubro.

Embora seus aliados, como os Estados Unidos, apoiem o direito de Israel de se defender, o país tem enfrentado ampla condenação internacional por suas ações em Gaza e, agora, pelo bombardeio contra o Líbano. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem resistido às críticas e argumentou que seu governo está agindo para defender o país de uma repetição do ataque do Hamas em 7 de outubro.

Protestos para marcar o primeiro aniversário da guerra estavam previstos para o final do sábado em outras cidades do mundo, incluindo nos Estados Unidos e no Chile. Algumas manifestações em apoio a Israel também estão planejadas para o fim de semana.

(Reportagem das redações da Reuters)