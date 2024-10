Possível sucessor de Nasrallah está sem contato desde sexta-feira, diz fonte libanesa

A fonte de segurança libanesa e duas outras fontes de segurança libanesas disseram que os contínuos ataques israelenses contra o subúrbio sul de Beirute -- conhecido como Dahiyeh -- desde sexta-feira impediram que as equipes de resgate vasculhassem o local do ataque.

Até o momento, o Hezbollah não fez nenhum comentário sobre Safieddine desde o ataque.

O tenente-coronel israelense Nadav Shoshani disse na sexta-feira que os militares ainda estavam avaliando os ataques aéreos da noite de quinta-feira, que, segundo ele, tiveram como alvo a sede da inteligência do Hezbollah.

A perda do suposto sucessor de Nasrallah seria mais um golpe para o Hezbollah e seu patrono, o Irã. Os ataques israelenses em toda a região no último ano, acentuadamente acelerados nas últimas semanas, dizimaram a liderança do Hezbollah.

Israel expandiu seu conflito no Líbano neste sábado com seu primeiro ataque contra a cidade de Trípoli, no norte do país, segundo uma autoridade de segurança libanesa, após mais bombas atingirem os subúrbios de Beirute e as tropas israelenses lançarem ataques no sul.

Israel iniciou uma intensa campanha de bombardeio no Líbano e enviou tropas para o outro lado da fronteira nas últimas semanas, após quase um ano de trocas de ataques com o Hezbollah. Antes, os combates se limitavam principalmente à área da fronteira entre Israel e Líbano, paralelamente à guerra de um ano de Israel em Gaza contra o grupo palestino Hamas.