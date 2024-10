Donald Trump diz que há "muitos genes ruins" entre imigrantes nos EUA

"Muitos deles mataram muito mais de uma pessoa e agora estão felizes vivendo nos Estados Unidos. Você sabe, um assassino, eu acredito nisso, está nos genes dele. E nós temos muitos genes ruins em nosso país agora."

Trump parecia estar se referindo a uma carta do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) ao deputado republicano Tony Gonzales, divulgada no mês passado, segundo a qual 13.099 pessoas condenadas por homicídio estão na lista de "não detidos" do ICE, que inclui vários tipos de imigrantes que entraram legal ou ilegalmente no país.

Em um comunicado, a campanha de Trump defendeu seus comentários, dizendo que ele estava falando apenas sobre assassinos, e não imigrantes.

"O presidente Trump estava claramente se referindo a assassinos, não a imigrantes", disse a secretária de imprensa da campanha de Trump, Karoline Leavitt.

"É bastante repugnante que a imprensa seja sempre tão rápida em defender assassinos, estupradores e criminosos ilegais desde que isso garanta uma manchete negativa sobre o presidente Trump."

(Reportagem de Gram Slattery em Washington, reportagem adicional de Kristina Cooke e Jarrett Renshaw)