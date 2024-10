Imigrantes fogem do aeroporto de Madri pela segunda vez em uma semana

MADRI (Reuters) - Seis imigrantes marroquinos escaparam por um buraco no teto de uma sala de detenção no aeroporto internacional de Madri, informou o sindicato da polícia Jupol na segunda-feira, em um novo embaraço para as autoridades espanholas após uma fuga semelhante na semana passada.

A polícia conseguiu encontrar três dos fugitivos, mas os outros três continuam foragidos, informou o Ministério do Interior.

Na semana passada, quatro cidadãos marroquinos escaparam da mesma forma. Há três salas disponíveis no aeroporto para pessoas que solicitaram proteção internacional ou não tiveram permissão para entrar na Espanha. Elas são gerenciadas pelo Ministério do Interior.