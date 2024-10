China mira conhaque da UE em resposta a tarifas sobre veículos elétricos

Em um sinal das crescentes tensões comerciais, o ministério chinês acrescentou em outra declaração nesta terça-feira que uma investigação antidumping e antissubsídios em andamento sobre os produtos suínos da UE tomará decisões "objetivas e justas" quando for concluída.

Também disse que está considerando um aumento nas tarifas sobre as importações de veículos com motores grandes, o que atingiria mais duramente os produtores alemães. As exportações alemãs de veículos com motores de 2,5 litros ou mais para a China atingiram 1,2 bilhão de dólares no ano passado.

A França foi vista como o alvo da investigação de conhaque de Pequim devido ao seu apoio às tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China. As remessas de conhaque francês para a China atingiram 1,7 bilhão de dólares no ano passado e representaram 99% das importações da bebida no país.

A partir de 11 de outubro, os importadores de conhaque originários da UE terão que fazer depósitos de segurança que variam no geral entre 34,8% e 39,0% do valor da importação, disse o ministério.

"Esse anúncio mostra claramente que a China está determinada a nos taxar em resposta às decisões europeias sobre os veículos elétricos chineses", disse o grupo de produtores de conhaque francês BNIC em um email.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse na semana passada que a investigação da China sobre conhaque é "pura retaliação", enquanto as tarifas sobre veículos elétricos são necessárias para preservar a igualdade de condições.