Prêmio Nobel de Física vai para pioneiros do aprendizado de máquina

"Coletivamente, os seres humanos têm a responsabilidade de usar essa nova tecnologia de forma segura e ética, para o maior benefício da humanidade."

SEGUNDO PRÊMIO NOBEL DE 2024 CONCEDIDO

O prêmio vem com uma soma de 11 milhões de coroas suecas (1,1 milhão de dólares), que é compartilhada entre os vencedores, se houver mais de um. O prêmio de Física é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências.

Amplamente considerado o prêmio de maior prestígio para físicos em todo o mundo, ele foi criado, juntamente com prêmios por conquistas na ciência, literatura e paz, no testamento de Alfred Nobel.

Os prêmios têm sido concedidos com algumas interrupções desde 1901, embora a honra do Nobel de Economia seja uma adição posterior em memória do empresário e filantropo sueco, que fez fortuna com sua invenção da dinamite.

Além das escolhas, às vezes controversas, para a Paz e a Literatura, a Física costuma causar o maior impacto entre os prêmios, com a lista de vencedores anteriores apresentando superestrelas científicas como Albert Einstein, Niels Bohr e Enrico Fermi.