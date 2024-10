Irmã Rosita Milesi recebe prêmio da ONU pelo seu trabalho com imigrantes

BRASÍLIA (Reuters) - Uma religiosa brasileira que há 40 anos ajuda refugiados e imigrantes foi premiada nesta quarta-feira com o Prêmio Nansen, concedido anualmente pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) por seu trabalho excepcional na proteção de pessoas deslocadas e apátridas.

Filha de agricultores pobres de origem italiana no sul do Brasil, irmã Rosita Milesi, de 79 anos, faz parte da congregação católica Scalabriniana, conhecida por seu serviço aos refugiados ao redor do mundo.

Como advogada, assistente social e ativista, Milesi defendeu os direitos e a dignidade de refugiados e imigrantes de diferentes nacionalidades no Brasil ao longo de quatro décadas.