Prêmio Nobel de Química de 2024 vai para trio de pioneiros da proteína

Isso abriu a porta para a rápida criação de diferentes proteínas para uso em áreas como produtos farmacêuticos, vacinas, nanomateriais e até mesmo sensores minúsculos.

"Ele desenvolveu ferramentas computacionais que agora permitem que os cientistas criem novas proteínas espetaculares com formas e funções totalmente novas, abrindo possibilidades infinitas para os maiores benefícios para a humanidade", disse Heiner Linke, presidente do Comitê do Nobel de Química, sobre a contribuição de Baker.

Em 2020, Hassabis e Jumper apresentaram um modelo de IA chamado AlphaFold2. Com sua ajuda, eles conseguiram prever a estrutura de praticamente todas as 200 milhões de proteínas que os pesquisadores identificaram, disse a academia.

TERCEIRO PRÊMIO ANUNCIADO

O terceiro prêmio a ser entregue todos os anos, o prêmio de Química, segue os prêmios de Medicina e Física anunciados no início desta semana.

Os prêmios Nobel foram estabelecidos no testamento do inventor da dinamite e rico empresário Alfred Nobel e são concedidos "àqueles que, durante o ano anterior, tiverem conferido o maior benefício à humanidade".