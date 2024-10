Grupo de desarmamento nuclear espera que Prêmio Nobel combata apatia

GENEBRA (Reuters) - Uma coalizão que faz campanha contra as armas nucleares disse na sexta-feira que espera que a concessão do Prêmio Nobel da Paz à organização japonesa Nihon Hidankyo combata a apatia em torno do risco crescente de seu uso.

A Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares (ICAN), com sede em Genebra, ganhou o Prêmio da Paz em 2017 por seus esforços para promover o cumprimento do Tratado da ONU sobre a Proibição de Armas Nucleares.

Daniel Hogsta, seu vice-diretor, disse à Reuters que estava "absolutamente emocionado" com o Nobel da Nihon Hidankyo, que representa os sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki.