Grupo japonês de sobreviventes de bombas atômicas ganha Prêmio Nobel da Paz

Sem citar países específicos, Joergen Watne Frydnes, presidente do Comitê Norueguês do Nobel, alertou que as nações nucleares não devem pensar em usar armas atômicas.

"As armas nucleares de hoje têm um poder destrutivo muito maior. Elas podem matar milhões de pessoas e causariam um impacto catastrófico no clima", disse ele em uma coletiva de imprensa. "Uma guerra nuclear poderia destruir nossa civilização."

Frydnes elogiou "os esforços extraordinários" da Nihon Hidankyo e de outros representantes dos Hibakusha para contribuir para "o estabelecimento do tabu nuclear".

"Portanto, é alarmante que hoje esse tabu contra o uso de armas nucleares esteja sob pressão", disse ele.

O próximo ano marcará o 80º aniversário do lançamento de bombas nucleares pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945.

Com o prêmio, o comitê estava chamando a atenção para uma "situação muito perigosa" no mundo, com as relações entre a China e os EUA, e entre a Rússia e os EUA, "as mais tóxicas" desde o fim da Guerra Fria, de acordo com Dan Smith, diretor do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.