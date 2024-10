Kamala e Trump estão empatados nos Estados decisivos dos EUA, aponta pesquisa do WSJ

WASHINGTON (Reuters) - A vice-presidente democrata dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-presidente republicano Donald Trump estão empatados em sete Estados que podem decidir a eleição presidencial de novembro, segundo uma pesquisa de opinião do Wall Street Journal na sexta-feira.

A pesquisa mostrou Kamala com uma vantagem marginal de 2 pontos percentuais nos Estados de Arizona, Geórgia e Michigan, Trump com 6 pontos em Nevada e 1 na Pensilvânia, e os dois empatados na Carolina do Norte e no Wisconsin. A pesquisa com 600 eleitores registrados em cada Estado, realizada de 28 de setembro a 8 de outubro, tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais em cada Estado.

Os resultados acirrados repetem outras pesquisas que refletem uma disputa apertada antes da eleição de 5 de novembro, à medida que os norte-americanos lidam com preocupações sobre economia, imigração, direitos das mulheres e valores democráticos da nação ao escolherem entre os dois candidatos.