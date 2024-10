ONU diz que tanques israelenses invadiram base de sua força de paz, Israel dá versão diferente

Por James Mackenzie e Maayan Lubell e Michelle Nichols

JERUSALÉM/NOVA YORK (Reuters) - As Nações Unidas afirmaram no domingo que tanques israelenses arrombaram os portões de uma base de sua força de paz no sul do Líbano, a mais recente acusação de violações e ataques israelenses que foram denunciados pelos próprios aliados de Israel.

A força de manutenção da paz UNIFIL disse que dois tanques Merkava israelenses destruíram o portão principal de uma base e forçaram a entrada antes do amanhecer de domingo. Depois que os tanques saíram, os projéteis explodiram a 100 metros de distância, liberando fumaça que se espalhou pela base e afetou funcionários da ONU, levando 15 a precisarem de tratamento, apesar de usarem máscaras de gás, afirmou em um comunicado.