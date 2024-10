China faz exercícios militares ao redor de Taiwan, provoca raiva em Taipé e preocupação nos EUA

Por Ben Blanchard e Yimou Lee

TAIPÉ (Reuters) - As Forças Armadas da China encerraram um dia de exercícios de guerra perto de Taiwan nesta segunda-feira, dizendo que era um aviso aos "atos separatistas das forças de independência de Taiwan" e atraindo a condenação dos governos de Taipé e dos Estados Unidos.

O governo democrático de Taiwan está se preparando para mais jogos de guerra desde o discurso do dia nacional do presidente Lai Ching-te na semana passada, mas alguns analistas disseram que as ações desta segunda-feira pareciam calibradas para evitar inflamar a corrida eleitoral presidencial dos EUA.