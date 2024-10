Conselho de Segurança da ONU apoia as forças de paz do Líbano após ataques israelenses

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - O Conselho de Segurança das Nações Unidas expressou nesta segunda-feira forte preocupação após diversas posições de manutenção da paz da ONU no sul do Líbano serem atacadas em meio a confrontos entre o exército de Israel e os militantes do Hezbollah apoiados pelo Irã.

Em uma declaração adotada por consenso, o conselho de 15 membros também pediu a todas as partes -- sem nomeá-las -- que respeitem a segurança e a proteção do pessoal e das instalações da missão de paz da ONU, conhecida como Unifil.