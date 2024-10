Fóssil de nova espécie de réptil encontrado no Brasil ajuda a entender ascensão dos dinossauros

Por Sérgio Queiroz e Diego Vara

SÃO JOÃO DO POLÊSINE, Rio Grande do Sul (Reuters) - Cientistas no Brasil anunciaram a descoberta de um dos mais antigos fósseis do mundo, que em tese pertence a um réptil que viveu há cerca de 237 milhões de anos e pode explicar a ascensão dos dinossauros.

Chamado de "Gondwanax paraisensis", o réptil quadrúpede era praticamente do tamanho de um pequeno cachorro com uma longa cauda, com comprimento de cerca de um metro e pesando entre 3 e 6 quilos, de acordo com o comunicado que anunciou a descoberta, divulgado na segunda-feira.