Ministros da UE chegam a acordo sobre posição de negociação na COP29

Por Julia Payne

BRUXELAS (Reuters) - Os ministros do Meio Ambiente da União Europeia chegaram a um acordo sobre a posição de negociação do bloco antes da COP 29, a cúpula climática das Nações Unidas, que será realizada no Azerbaijão no mês que vem, informou comunicado do conselho.

Os negociadores se reunirão em Baku de 11 a 22 de novembro para discutir uma nova meta de financiamento climático para substituir o atual compromisso das nações ricas de fornecer 100 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento. Os ministros se reuniram em Luxemburgo nesta segunda-feira para elaborar a versão final de sua posição.