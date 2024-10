Ucrânia faz nova conferência e pede revisão de sistema de segurança

(Reuters) - O chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy pediu nesta segunda-feira um novo sistema de segurança internacional capaz de evitar instâncias futuras de agressão armada. O pedido ocorreu durante uma conferência online sobre como garantir a paz depois da invasão da Rússia à Ucrânia.

Andriy Yermak disse que 66 países e organizações internacionais participaram da conferência,, dedicada em um momento ao plano de paz do presidente ucraniano para encerrar a guerra de mais de 2 anos e meio com a Rússia. As discussões se focaram em futuras instâncias de escalada e agressão.

Zelenskiy planejava apresentar ao parlamento esta semana um “plano de vitória” – uma continuação do plano de paz que ele elaborou no final de 2022, pedindo a retirada das tropas russas e a restauração das fronteiras da Ucrânia de 1991. Esse plano formou a base de uma “cúpula da paz” realizada na Suíça em junho.