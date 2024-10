Agência de refugiados da ONU diz que 25% do Líbano está sob ordens de retirada imposta por Israel

Israel expandiu sua campanha de bombardeio no Líbano na segunda-feira, matando pelo menos 22 pessoas -- a maioria delas mulheres -- em um ataque aéreo no norte em uma casa onde pessoas deslocadas estavam buscando refúgio dos ataques israelenses mais ao sul, disseram autoridades de saúde.

"O que estamos ouvindo é que entre as 22 pessoas mortas havia 12 mulheres e duas crianças", disse o porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, Jeremy Laurence, na mesma coletiva de imprensa, em resposta a uma pergunta sobre o ataque de segunda-feira em Aitou, de maioria cristã.

"Entendemos que foi um prédio residencial de quatro andares que foi atingido. Com esses fatores em mente, temos preocupações reais com relação ao Direito Internacional Humanitário, ou seja, as leis da guerra e os princípios de distinção, proporção e proporcionalidade", disse ele, pedindo uma investigação sobre o incidente.

As equipes de resgate ainda estavam retirando corpos dos escombros em Aitou na terça-feira, informou a mídia local, após um dos ataques mais mortais contra famílias deslocadas no Líbano, depois dos ataques no início deste mês na cidade de Ain Deleb, no sul do Líbano, que deixou mais de 30 mortos.

Israel não comentou sobre o ataque a Aitou, mas afirmou repetidamente que toma todas as precauções possíveis para evitar vítimas civis.

ATAQUES ÀS FORÇAS DE PAZ