Kamala Harris defende atuação como promotora e mira homens negros

Por Jeff Mason e Trevor Hunnicutt

DETROIT (Reuters) - A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, defendeu seu histórico como promotora e prometeu descriminalizar a maconha se eleita em entrevista com o apresentador de rádio Charlamagne tha God em Detroit nesta terça-feira, parte da sua estratégia de ganhar apoio entre homens negros.

Comediante negro e autor que apresenta o programa de rádio The Breakfast Club, Charlamagne é conhecido por suas entrevistas diretas com celebridades. Embora apoie Kamala Harris, ele criticou a vice-presidente e o presidente Joe Biden no passado, e chamou os democratas de "covardes" por não conseguirem processar de maneira eficaz o candidato republicano à presidência, Donald Trump.