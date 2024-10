Kamala pode participar do podcast de Joe Rogan em busca de votos masculinos, dizem fontes

Em 2022, Rogan disse que não era um apoiador de Trump e em agosto afirmou que preferia Robert F. Kennedy Jr. para presidente. Desde então, Kennedy desistiu da corrida presidencial e apoiou Trump.

As participações no podcast podem dar uma injeção de ânimo para Kamala e Trump, com as pesquisas mostrando uma disputa incrivelmente acirrada entre os dois candidatos, que deve ser definida pelos resultados de sete Estados decisivos.

Em março, o Spotify informou que o "The Joe Rogan Experience" tinha 14,5 milhões de seguidores, quase o triplo do segundo programa mais popular da plataforma. Ele também tem mais de 19 milhões de seguidores no Instagram e 17 milhões de seguidores no YouTube.

Segundo uma pesquisa realizada pela YouGov no ano passado, 81% de seus ouvintes são homens e 56% têm menos de 35 anos de idade, alimentando a percepção de que ele tem uma linha direta com um grupo que, segundo as pesquisas, tende a apoiar Trump em vez de Kamala.

Rogan fechou um novo acordo com o Spotify no início deste ano, cujo valor estimado é de até 250 milhões de dólares.

(Reportagem de Jeff Mason em Erie, Pensilvânia e Nandita Bose em Washington)