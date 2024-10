Juiz da Geórgia bloqueia regras eleitorais apoiadas por republicanos pró-Trump

Por Luc Cohen e Jack Queen

(Reuters) - Um juiz anulou as mudanças nas regras eleitorais da Geórgia feitas por um conselho estadual controlado pelos republicanos em agosto, em um processo movido por um grupo conservador que argumentou que as mudanças prejudicariam os direitos de voto antes da eleição presidencial de 5 de novembro nos EUA.

O juiz Thomas Cox proferiu a decisão nesta quarta-feira. O caso se assemelhava muito a um processo separado movido pelo Partido Democrata que contestava as ações do Conselho Eleitoral do Estado, que os democratas retrataram como uma manobra para impedir a certificação dos resultados da votação em um Estado que pode ser crucial para o resultado.