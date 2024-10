Prefeito está entre 16 mortos em ataque israelense a prédio municipal no sul do Líbano

As Forças Armadas de Israel disseram na quarta-feira que atingiram dezenas de alvos do Hezbollah na região de Nabatieh e sua Marinha também atingiu dezenas de alvos no sul do Líbano.

O governo israelense afirmou que "desmantelou" uma rede de túneis usada pelas Forças Radwan de elite do Hezbollah no coração de uma cidade próxima à fronteira com Israel, publicando um vídeo que mostrava várias explosões atingindo um conjunto de edifícios. As autoridades libanesas disseram que se tratava da pequena cidade de Mhaibib.

RETOMADA DOS ATAQUES EM BEIRUTE

No início da quarta-feira, aviões de guerra israelenses atingiram os subúrbios ao sul de Beirute pela primeira vez em quase uma semana.

A Reuters ouviu duas explosões e viu nuvens de fumaça saindo de dois bairros diferentes. As explosões ocorreram depois que Israel emitiu uma ordem de retirada que mencionava apenas um prédio.

Os militares israelenses disseram que o alvo foi um depósito subterrâneo de armas do Hezbollah.