Raphinha marca duas vezes de pênalti e ajuda Brasil a vencer Peru por 4 x 0 nas eliminatórias

BRASÍLIA (Reuters) - Raphinha converteu um pênalti em cada tempo para levar o Brasil a uma vitória em casa por 4 x 0 sobre o Peru nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo na terça-feira.

Após a vitória de virada por 2 x 1 no Chile na semana passada, o Brasil pareceu mais animado desde o início e dominou a posse de bola, com os gols de Andreas Pereira e Luiz Henrique no final da partida, dando brilho a um desempenho impressionante.

O Brasil, que havia perdido quatro dos cinco jogos pelas eliminatórias antes da vitória no Chile na quinta-feira, está em quarto lugar na classificação com 16 pontos após 10 jogos, atrás do terceiro colocado, o Uruguai, pelo saldo de gols.